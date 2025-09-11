لهذا السبب.. البرومو الرسمي لفيلم «السلم والثعبان 2» يتشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعل البرومو الرسمي لفيلم «السلم والثعبان 2» والذي يحمل اسم لعب عيال من بطولة عمرو يوسف واسماء جلال، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد طرحه من الشركة المنتجة، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة الموسم السينمائي.

البرومو الرسمي لفيلم «السلم والثعبان 2» يتشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اثار البرومو الخاص بالفيلم حالة من الغضب لوجود بعض الافعال الغير مناسبة للاسرة المصرية من اللقطات الرومانسية المتعددة بين النجمة أسماء جلال وعمرو يوسف، ويتناول الفيلم الجديد العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة، من خلال رحلة شخصيتي أحمد وملك، اللتين تعكسان بعض من شخصيات الجيل الحالي وتتيحان للجمهور مساحة للتفاعل والتوحد مع أحداثهما.

أبطال فيلم السلم والثعبان 2

يشارك في بطولة الجزء الثاني بجانب الفنان عمرو يوسف، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم منة شلبي، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، حيث يسجل الفيلم التعاون الرابع بين «يوسف» و«العريان» وذلك بعد تعاونهما في فيلم ولاد رزق 3 الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أحداث فيلم «السلم والثعبان 2»

ويتناول فيلم «السلم والتعبان» عالم العلاقات الإنسانية، كما سيشهد قصة حب جديدة تجمع بين عمرو يوسف ومنة شلبي حيث سيجسدان شخصيتي «ملك» و«أحمد»، وقد تم اختيار عمرو يوسف للدور بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.