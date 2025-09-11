بهذه الطريقة.. محمد رمضان يعلن موعد حفله في نيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله في نيويورك، من خلال فيديو نشره عبر ستوري حسابه بموقع «إنستجرام»، معبرا فيه عن سعادته وفخره الكبير، لكونه أول فنان مصري يحيي حفلا على مسرح ماديسون سكوير جاردن، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد رمضان يوجه رسالة امتنان لجمهوره

وقال محمد رمضان في الفيديو: «بفضل ربنا أشهر مسرح في العالم بيغني عليه مصري، ودا بفضل ربنا ثم أنتم، قدرتم توصلوا ابنكم وأخوكم للنقطة دي، وصلتوني للجمهور العربي والأفريقي ووصلتوني لهنا، أنا هنا في أمريكا بيتم تقديري بفضل ربنا ثم أنتم».

موعد حفل محمد رمضان في نيويورك

ومن المقرر ان يحيي محمد رمضان حفله على مسرح ماديسون سكوير جاردن، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 17 يناير المقبل، ويقدم رمضان خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

آخر أعمال محمد رمضان

بينما كان اخر اعمال محمد رمضان، هو طرح ديو غنائي بعنوان «افتكروني مجنون» بالتعاون مع المطرب البرازيلي، Luck Muzik، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، والكلمات باللغة الإسبانية لـ Luck Muzik، وتوزيع وميكس وماستر أحمد فيجو.

وجاءت كلمات أغنية "افتكروني مجنون" كالتالي:

Aqui é da tropa dos gambito

Artimanha em fazer bonito

Da favela pro mundo com meu brother Mohamed (Ramadan)

Me querendo ela toda doida pra entrar no metaverso

افتكروني مجنون أنا برا الزوون

دماغي دي مجرة وبرا الكون

إكس مربع أحط الجول

قالوا مش هوصل وصلت فوق

طرت ف العالي وقعت الجوز

أفصل فيها وأنا باكل لوز

أعلي الدوز فتمطر موز

فتمطر موز