نور حسن تطلق أغنيتها الجديدة “من غيرك خايفة” بإحساس عالٍ وكليب استعراضي

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الفنانة المصرية نور حسن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “من غيرك خايفة”، وهي أغنية رومنسية – إيقاعية باللهجة المصرية، تتناول موضوع الحب والتعلق بالحبيب بأسلوب متجدد من حيث الكلمة واللحن.

وقدّمت نور حسن الأغنية بصوت دافئ وإحساس مرهف عكس صدق مشاعرها، ما يجعل العمل يصل إلى الجمهور بلمسة وجدانية تضيف قيمة إلى النص واللحن. وجاء أداءها متناغمًا مع الأجواء الموسيقية ليعزز الطابع الرومنسي للأغنية.

الأغنية جاءت مصحوبة بفيديو كليب تم تصويره داخل استديو، حيث اعتمد على لوحات راقصة استعراضية وألوان مبهجة أضفت طابعًا مميزًا على العمل. كما لفتت نور حسن الأنظار من خلال إطلالات متعددة عكست حضورها وأسلوبها الخاص.

نور حسن تروج لاغنية "من غيرك خايفة''

وفي تعليقها على العمل، عبّرت نور حسن عن حماسها الكبير لطرح الأغنية قائلة "من غيرك خايفة أغنية قريبة جدًا لقلبي، حاولت من خلالها أقدّم حالة حب صادقة وبطريقة جديدة تعكس مشاعري، وأتمنى أن يلمس الجمهور هذا الإحساس عند سماعها".

تفاصيل أغنية “ من غيرك خايفة”:

أغنية "من غيرك خايفة" من كلمات شروق علاء الدين والحان محمد عشري وتوزيع زووم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.