نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يطرح أحدث أعماله الغنائية "بين البينين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد منير أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "بين البينين"، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبوم «أنا الذي»، والذي شهد تعاونه مع عدد كبير من صناع الموسيقى.

محمد منير

تفاصيل أغنية“بين البينين”



وأغنية “بين البينين” من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.



تعاون محمد منير مع روتانا



سبق، طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وتميزت بأسلوب موسيقي حديث يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن.



تفاصيل أغنية“انا الذي”



وأغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.



