تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "أزمة ثقة" والقنوات الناقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "أزمة ثقة" بطولة الفنانة نجلاء بدر والفنان هاني عادل، اليوم الخميس، عبر شاشة قنوات "ON " الساعة 7.30 مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 11 صباحًا، كما تعرض على قناة ON Drama الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 عصرًا، بالاضافة إلى عرضها على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.

مسلسل ازمة ثقة

قصة مسلسل أزمة ثقة



وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، لتضعهم فى مواجهة مباشرة مع ماضٍ ملىء بالصراعات العائلية، خصوصًا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء، ومع تصاعد الأحداث، يجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقى لقوة الروابط التى تجمعهم، فى ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التى تهدد بتفككهم.



أبطال مسلسل "أزمة ثقة"



العمل يضم نخبة مميزة من النجوم الذين يجتمعون لأول مرة في هذه الصيغة الدرامية:نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير، المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، ويعتمد على تداخل خطوط درامية مليئة بالمفاجآت والانعطافات غير المتوقعة.