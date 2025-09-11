نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة "واتش ات" تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "ولد وبنت وشايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة "واتش ات" عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة الفنان أِشرف عبدالباقي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قصة مسلسل ولد بنت شايب



وتدور قصة مسلسل ولد بنت شايب حول شخصية أم إبراهيم التي تلعب دورها الفنانة انتصار، وهي سيدة تعمل في فيلا البيه الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الذي يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

أبطال مسلسل ولد بنت شايب



يشارك في بطولة مسلسل ولد بنت شايب: أشرف عبدالباقي وليلى زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، عبدالله منصور، وعلاء عرفة.