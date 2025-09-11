قصور الثقافة تواصل فعاليات منتدى نقل الخبرة بمحور "الثقافة الرقمية وصناعة المحتوى"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصلت اليوم فعاليات المحور العاشر من محاور منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت عنوان "الثقافة الرقمية وصناعة المحتوى وتأثير السوشيال ميديا على الوعي الثقافي"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى رفع الوعي وتنمية قدرات العاملين في المجال الثقافي.

شهدت الجلسة محاضرة بعنوان "من قاعات قصور الثقافة إلى شاشات الناس.. رحلة التنوير"، تحدثت خلالها الباحثة أماني عمارة من الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مؤكدة أن التحول الرقمي يمثل نقطة التقاء بين قدرات الإنسان وإمكانيات التكنولوجيا، بما يسهم في تعظيم القيمة المقدمة للمستفيدين، ورفع جودة الأعمال، وزيادة الرفاهية للأفراد، إلى جانب تحسين إنتاجية المؤسسات، وتوفير الوقت والجهد على المجتمع.

وأوضحت عمارة أن التحول الرقمي في جوهره يعتمد على الإنسان، عبر توطين التقنيات الحديثة في المجتمع، وتمكين الأفراد من المهارات الرقمية التي تعزز القدرة على إدارة هذه التقنيات بإبداع وجودة، بما يحقق تنمية مستدامة واقتصادا رقميا شاملا.

كما أشارت إلى أن المؤسسات، في ظل التطور الرقمي المتسارع، مطالبة بمواكبة التغيرات من أجل تحقيق الكفاءة والاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية لتحسين الأداء العام.

وتطرقت إلى أبرز التحديات ومنها ضعف البنية التحتية التقنية، وأكدت على ضرورة التعامل مع هذه التحديات بفاعلية لضمان نجاح عملية التحول الرقمي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

و ينفذ المنتدى من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، برئاسة أميمة مصطفى، وتستمر فعالياته حتى غد الخميس ويقدم أونلاين بهدف تنمية مهارات العاملين بقصور الثقافة، وإكسابهم معارف متجددة في مجال الثقافة الرقمية وفهم أدواتها بفعالية.