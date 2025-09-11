الفنان بهاء سلطان يعلن تعاونه مع المنتج حمدي بدر في أغنية جديده

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الصفحه الرسميه للفنان بهاء سلطان منذ ساعات قليله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور يوضح تفاصيل التعاون بين الفنان بهاء سلطان وشركه كرافت ميديا وكتبت الصفحه الخاصه به، تم التعاقد بين شركة كرافت ميديا والفنان بهاء سلطان لإصدار أحدث الأغاني حصريًا..ولإطلاق تعاون فني مشترك يقدم كل ما هو جديد.

و كان قد تعاونوا في أغنية "انا من غيرك " هى الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" من كلمات منة عدلي القيعي، لحن عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر نادر حمدي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بهاء سلطان ألبوم "رسيني" الذى طرحه 2025، ويضم 5 أغنيات.

"صاحبي يا صاحبي تتر مسلسل "ولاد الشمس"، "حب حياتي" أغنية لفيلم "الهوى سلطان" و"أنا من غيرك" هي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان"