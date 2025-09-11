فن ومشاهير

الفنان بهاء سلطان يعلن تعاونه مع المنتج حمدي بدر في أغنية جديده

0 نشر
0 تبليغ

  • الفنان بهاء سلطان يعلن تعاونه مع المنتج حمدي بدر في أغنية جديده 1/4
  • الفنان بهاء سلطان يعلن تعاونه مع المنتج حمدي بدر في أغنية جديده 2/4
  • الفنان بهاء سلطان يعلن تعاونه مع المنتج حمدي بدر في أغنية جديده 3/4
  • الفنان بهاء سلطان يعلن تعاونه مع المنتج حمدي بدر في أغنية جديده 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الصفحه الرسميه للفنان بهاء سلطان منذ ساعات قليله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور يوضح تفاصيل التعاون بين الفنان بهاء سلطان وشركه كرافت ميديا وكتبت الصفحه الخاصه به، تم التعاقد بين شركة كرافت ميديا والفنان بهاء سلطان لإصدار أحدث الأغاني حصريًا..ولإطلاق تعاون فني مشترك يقدم كل ما هو جديد.

 

4886b49097.jpg
fb2c8c573d.jpg
890fec210d.jpg

 

 

 

 

و كان قد تعاونوا في أغنية "انا من غيرك " هى الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" من كلمات منة عدلي القيعي، لحن عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر نادر حمدي

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بهاء سلطان ألبوم "رسيني" الذى طرحه 2025، ويضم 5 أغنيات.

 

"صاحبي يا صاحبي تتر مسلسل "ولاد الشمس"، "حب حياتي" أغنية لفيلم "الهوى سلطان" و"أنا من غيرك" هي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا