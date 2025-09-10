نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامية بوسي شلبي: 'موكلتي كانت تحتضن أولاد محمود عبد العزيز وكتب جميع مملكتاته لأبنائه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المستشارة هايدي الفضالي، محامية بوسي شلبي إلى أن زميلها المستشار هاني حمودة، المحامي المشارك في القضية، حضر التحقيقات وأصدر بيانًا صحفيًا مدعمًا بالمستندات التي تثبت صحة الزواج، والتي تم اعتمادها في محاضر النيابة العامة.



وأضافت أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، وتقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين ضد محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مطالبة بمساءلتهم تأديبيًا لما قاموا به من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة وتحريف لقرارات النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة وإضرارًا بمصلحة موكلتها.



وتابعت: "النيابة العامة حفظت شكوى ورثة أسرة الفنان محمود عبد العزيز، واستبعدت أى شبهة جنائية"، مضيفة: "بوسي شلبي كانت تحتضن أولاد محمود عبد العزيز فترة حياته، ولكنهم يسعون لتصدير صورة سيئة عن الإعلامية وظلت زوجته حتى آخر أيام فترة مرضه، وهي ضحية لكل ما يحدث معها وتخوض حربًا كبيرًا".



واختتمت الفضالي تصريحها بالتأكيد على أن القانون يعاقب على تداول ونشر أخبار كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موكلتها ورد الاعتبار لها أمام الرأي العام.