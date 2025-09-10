نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامية بوسي شلبي: 'أبناء محمود عبد العزيز يشوهون صورة والدهم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، على الجدل المثار بشأن ما تم تداوله من أنباء حول صدور طلب رسمي من جهات التحقيق بتغيير الحالة الاجتماعية لموكلتها من أرملة إلى مطلقة، وذلك بناءً على ادعاءات مقدمة من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما يروّجه دفاع الشاكين في القضية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تمثل تحريفًا للقرارات الصادرة من النيابة العامة وتعد أكاذيب بحق موكلتها، بل وتمثل قولًا على النيابة العامة بما لم تقرره.

وأوضحت هايدي الفضالي أن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة عند نظر البلاغ، حيث استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية، واستجوبت الشهود، ومن أبرزهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، التي كانت تعيش معهم في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.



وأضافت محامية بوسي شلبي، أن التحقيقات أثبتت بشكل يقيني أن الفنان الراحل قام بنفسه بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل وفاته، وهو ما يؤكد استمرار الزواج لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله، مردفة أن ورثة الراحل أساؤوا لوالدهم.