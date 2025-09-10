نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان: "الفن أنقذني من أزماتي بعد فقد الأحبّة" في المقال التالي

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل مؤلمة من محطات حياتها وتجاربها مع الفقد، مؤكدة أنّ الموت بالنسبة لها لا يُمثل خوفًا بقدر ما هو وجع وفراق، مشيرةً إلى أنّها فقدت أقرب الناس إلى قلبها في سنوات متقاربة، بينهم شقيقها أحمد، ووالدها، وجدتها، والفنان الكبير نور الشريف.

لقاء سويدان تروي تجربة قاسية مرت بها

وقالت سويدان في لقائها مع الإعلامية يارا أحمد ببرنامج "بعد الغياب" إنّها مرّت بتجارب قاسية ومتعددة مع الموت، موضحة: "فقدت جدتي، وخالتي التي أعتبرها أمي الثانية، ثم والدي نور الشريف الذي كان بمثابة الأب الحقيقي، وأصعبهم جميعًا كان أخي أحمد، لأنّه لم يكن مجرد أخ بل كان ابني وصديقي وسندي".

لقاء سويدان تروي لحظة فقدان شقيقها

وأضافت عن لحظة فقد شقيقها: "كنت أشعر من قبلها أنّ هناك أمرًا غريبًا يحدث، وقبل وفاته بأيام كلّمته في تفاصيل قبل وفاته، وكان يقول لي: عودي بعد الجمعة، وفعلًا كنت أنا التي تلقيت خبر وفاته وبلغت أمي وأخي التوأم، وكنت مضطرة أن أدخل مع النيابة لأُعاين جثته لأنّه لم يكن هناك أحد قادر غيري"، مؤكدةً أنّها تعاملت مع الموقف وكأنّها أمام طفل: "أمسكت يده فترة طويلة وشعرت أنّه ملاك".

وتابعت لقاء: "بعد الوفاة كنت واقفة على قدمي من أجل أمي وأخي، لكن بعد العزاء دخلت في انهيار شديد واضطروا إلى إدخالي المستشفى ووضعوا لي الأكسجين. ولحظة العزاء كانت أصعب من الجنازة، لأنّك تستوعبين أنّ الشخص قد رحل ولم يعد موجودًا".

لقاء سويدان تتحدث عن الموت

وأشارت إلى أنّها لا تخشى الموت مطلقًا، موضحة: "أنا مؤمنة جدًا بربنا، والموت لا يخيفني أبدًا، لكن الذي يؤلمني هو الفقد والفراق، وأنا دائمًا أقول للناس: لا يوجد إنسان مخلّد، فالحياة كلها مؤقتة"، مؤكدةً أنّها صارت أقوى وأكثر تسليمًا بقضاء الله بعد هذه التجارب.

تعامل لقاء سويدان مع الأحبة

وعن تعاملها مع فقد الأحبة، قالت: "أنا أصررت أن أتعلم الغُسل بعد وفاة خالتي، وفعلًا بدأت أغسل أي إنسان محتاج، والتجربة تجعلني أشعر أنّ الدنيا قصيرة للغاية، وأنّ الأمور الكبيرة التي نتشاجر عليها لا قيمة لها"، مضيفة أنّ تجربة الغُسل ترفع من روحانياتها وتجعلها أقرب إلى الله.

لقاء سويدان تروي موقف إنساني

وكشفت سويدان عن موقف إنساني معبّر قائلة: "أحيانًا تحدث لي مواقف أشعر فيها أنّ أحمد موجود، مثل حينما يأتي أحد من أصدقائه لمساعدتي فجأة ويقول لي: أنا كنت صديق أحمد، وأنا متأكدة أنّ الأموات يشعرون بنا"، لافتةً إلى أنّ شقيقها كان الأقرب لابنتها جُمانة، وأنّها تشعر بروحه معها في لحظات الفرح الخاصة بها.

راي لقاء سويدان عن الحجاب

وحول فكرة الحجاب، أوضحت: "فكرت كثيرًا في الحجاب وما زلت أفكر، لكنني أتمنى يوم أن أرتديه أن أكون مستعدة من كل النواحي وأطبّقه بالشكل الصحيح. عندي جهاد مع نفسي لأني أحب الملابس، لكن أتمنى من الله أن يمنحني القوة لاتخاذ هذه الخطوة".

لقاء سويدان تتحدث عن كرهها للون الاسود

أما عن ارتداء الأسود بعد الوفاة، فقالت لقاء سويدان: "أنا أكره اللون الأسود جدًا، وأمي قالت لي جملة لن أنساها: أنا ربيتكِ لتُرضي الله وليس الناس، وفعلًا في وفاة أحمد ارتديت الأبيض، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب اللون الأسود، فلا يوجد في الدين ما يُسمى بارتداء الأسود أربعين يومًا أو عامًا"، مؤكدةً أنّها ترى أنّ الأهم هو الدعاء للميت وليس ارتداء ألوان بعينها.

لقاء سويدان توجه رسالة مؤثرة

واختتمت تصريحاتها برسالة مؤثرة: "أنا دائمًا أقول إنّ الميت يحتاج إلى دعاء الناس في صلاة الجنازة أكثر من أي شيء آخر، وأتمنى يوم أن أموت أن أجد الكثير من الناس يصلّون عليّ ويدعون لي، والموت ليس نهاية.. بل هو الحقيقة الوحيدة التي سنواجهها جميعًا"، مضيفة: "بعد الغياب عمرنا ما سننسى الذين رحلوا.. لكن علينا أن نكمل من أجلهم".



