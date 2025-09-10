نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلم والتعبان راجع.. طرح الإعلان التشويقي للجزء الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم «السلم والثعبان 2»، بطولة عمرو يوسف، البرومو الدعائي الأول للعمل، البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال"، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة الموسم السينمائي.

الإعلان التشويقي للجزء الثاني من السلم والثعبان

وسلط الإعلان التشويقي لفيلم لعب عيال على الأجواء الدرامية التي يتناولها الفيلم، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حب معقدة تجمع بين عمرو يوسف وأسماء جلال، اللذان يمران بسلسلة من الأزمات والتحديات التي تهدد استقرارهما العاطفي.

ابطال فيلم «السلم والثعبان 2»

تشارك أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف، الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، يسجل الفيلم التعاون الرابع بين «يوسف» و«العريان» وذلك بعد تعاونهما في فيلم ولاد رزق 3 الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

تفاصيل فيلم «السلم والثعبان 2»

انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001، يجسد عمرو يوسف وأسماء جلال شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة، وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان فيلم ولاد رزق 3، آخر أعمال عمرو يوسف وهو من بطولة الفنان أحمد عز، أحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.