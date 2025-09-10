نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يتعاون مع "كرافت ميديا" لإنتاج ألبوم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد النجم بهاء سلطان مع شركة "كرافت ميديا" للمنتج حمدي بدر لإنتاج ألبوم غنائي جديد سيكون مفاجأة غنائية من العيار الثقيل يقدمها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

أعمال سابقة



ويأتي التعاون بعد النجاح الجارف لبهاء سلطان وكرافت ميديا في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان".



وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان التي قدمت بالتعاون مع كرافت ميديا وحققت ملايين المشاهدات خاصة أنها اشتركت جميعا في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

ويشهد الألبوم الجديد تقديم ألوانا غنائية مختلفة كما يتعاون بهاء مع أهم صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين لإنتاج ألبوم جديد بمستوى مختلف.