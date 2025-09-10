نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلام تصل جدة وتبدأ بروفاتها المكثفة على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" استعدادًا لسهرة إستثنائية في موسم جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت فنانة العرب أحلام أجواء مدينة جدة منذ لحظة وصولها عصر أمس، استعدادًا لحفلها الضخم الذي تحتضنه فعاليات موسم جدة على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" مساء الجمعة 12 سبتمبر، بتنظيم من شركة "بنش مارك" التي اعتاد الجمهور معها على تقديم ليالٍ استثنائية مع النجمة الإماراتية.

أحلام تصل جدة وتبدأ بروفاتها المكثفة

وما إن وصلت أحلام إلى جدة حتى توجهت مباشرة إلى المسرح، حيث دخلت في بروفات موسيقية مكثفة تستمر حتى فجر يوم الحفل، وسط أجواء مفعمة بالتحضير الدقيق والاستعداد الكبير لتقديم عرض غنائي يوصف بالاستثنائي.

كلمة أحلام عن حفلها في جدة

وفي كلمة مصوّرة بثتها عبر منصاتها، عبّرت أحلام عن حماسها الجارف للقاء جمهور جدة، مؤكدة أنها منذ أن تواصل معها الأستاذ محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" وأبلغها بموعد مشاركتها في موسم جدة، طلبت أن يكون الحفل بمستوى عالمي من حيث التنظيم، الترتيبات، والبرنامج الغنائي.

أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" في سرية

وأضافت أحلام أنها هذه المرة لن تسمح بتسريب تفاصيل البروفات، حتى تبقى المفاجآت حاضرة لجمهورها كاملًا فوق خشبة المسرح، مشيرة إلى أن شوقها وحنينها لجمهور جدة كبير، وأنها تستعد لتقديم أمسية تحمل بصمتها الخاصة وتواصل بها سلسلة حفلاتها الأسطورية مع "بنش مارك".