بفستان مكشوف البطن.. عبير صبري تتألق في احدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما ظهرت بإطلالة صيفية مثيرة.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

ظهرت عبير صبري بفستان وردي باللون الأزرق السماوي مع نقوشات ورو ومكشوف البطن، وتركت شعرها ينسدل على كتفها ووضعت وردة صفراء لتزينه.

آخر أعمال عبير صبري

بينما آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل "الحلانجي" الذي نافس في موسم دراما رمضان الأخير، وضمت قائمة أبطال العمل: محمد رجب، أيتن عامر، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، الراحلة إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

كما شاركت في مسلسل حدوتة منسية، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي والعمل شارك فيه كل من سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، هلا السعيد، هبه عبدالغني وآخرين.

أحدث اعمال عبير صبري

ويذكر ان عبير صبري تنتظر عرض مسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، يشاركها بطولته خالد الصاوي وباسم سمرة، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال وزوجة الصاوي، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، والمسلسل من بطولة عبير صبري، خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، نسرين أمين، وميمي جمال، والعمل من تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.