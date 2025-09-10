نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الفضاءات غير التقليدية بأكاديمية الفنون يكشف عن بوستر دورته الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الفضاءات غير التقليدية عن بوستر الدورة الرابعة، التي ستقام فعالياتها في بداية شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة تحت قيادة الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد، الفنان هشام صبرة مدير المهرجان، الفنان عبد الرحمن المغربي رئيس اتحاد طلاب المعهد، الفنان محمد إسناوي المدير تنفيذي للمهرجان والفنانة جينا حميد منسق عام المهرجان.

أهم العروض:

استقرت لجنة المناقشة التي ضمت كلا من الدكتور حازم القاضي استاذ مساعد تمثيل واخراج، الدكتورة شيماء توفيق استاذ مساعد دراما ونقد، الدكتور محمد فتحي استاذ مساعد ديكور علي اختيار 34 عرض من أصل 72 فكرة عرض تقدمت للمهرجان وسيتم مشاهدة هذه العروض يوم 24 سبتمبر الجاري بواسطة لجنة المشاهدة لاختيار ما بين 10 إلى 12 عرضًا لتتنافس علي جوائز الدورة الرابعة حسب معايير الجودة، ويقدم المهرجان علي هامش هذه الدورة عدد كبير من الورش المتنوعة في عدة مجالات مثل التمثيل، الإخراج، الكتابة، الدوبلاج، الدراما الحركية والديكور وستكون متاحة مجانًا للجمهور.

يهدف المهرجان إلي تسليط الضوء على مسرح الفضاءات كأحد الأشكال المسرحية النادرة والمختلفة، نظرًا لقربه من الجمهور وطبيعته التفاعلية، إضافةً إلى بساطة إنتاجه مما يُتيح إمكانية تجوال عروضه في المحافظات، وتمثيل مصر في المهرجانات الدولية وتجدر الإشارة إلي أن المهرجان إنتاج ذاتي بالكامل، دون ميزانيات مخصصة للمخرجين أو المشاركين، مما يُبرز إصرار طلاب المعهد على إنجاحه بجهودهم الذاتية.