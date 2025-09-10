أحمد رفعت يوجه رسالة قوية عن تصريحات سلوم حداد ويؤكد اعتزازه بالقومية العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار الفنان أحمد رفعت تفاعلًا واسعًا بعد منشوره الأخير الذي تناول فيه الجدل المثار حول تصريحات الفنان السوري الكبير سلوم حداد، حيث حرص رفعت على أن يبدأ كلماته بتحية تقدير واحترام لفنان بحجم سلوم، مؤكدًا أن مكانته راسخة كأحد رموز الدراما العربية.

تصريحات أحمد رفعت:

وأوضح رفعت أن اللغة العربية كانت دائمًا جزءًا أصيلًا من تكوينه الفني منذ أيام المسرح الجامعي، حيث كان معظم العروض تُقدَّم بالفصحى، مشيرًا إلى أن حروف اللغة وما تحمله من قوة ورنين هي أحد أسرار ارتباطه العميق بالفن والهوية العربية.

وفيما يخص التصريحات التي نُسبت لحداد وأثارت جدلًا، شدد رفعت على أنه قبل الانسياق وراء أي "ترند" يتأكد أولًا من صحة الكلام، لافتًا إلى أنه اكتشف أن تلك التصريحات مجتزأة ووضعت في سياق من "التهريج"، لكن حداد تعامل معها بخبرة السنين وقدم اعتذارًا واضحًا وصادقًا عبّر فيه عن محبته الكبيرة للفن المصري وريادته على مستوى العالم العربي.

وأضاف أحمد رفعت أن تاريخ الفن واللغة يشهد بأن مصر كانت ولا تزال المنبع الأول لرواد العربية، سواء من خلال أساتذة المسرح أو القرّاء العظام للقرآن الكريم الذين نشروا التلاوة والتجويد في كل أنحاء العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هذه الحقيقة لن تتأثر حتى لو تراجع إنتاج المسلسلات التاريخية والدينية في السنوات الأخيرة.

واختتم رفعت رسالته قائلًا إن الترند انتهى باعتذار كريم من فنان كبير بحجم سلوم حداد، وهو اعتذار يعكس أصالته وقيمته الفنية والإنسانية، موجهًا حديثه بروح المحبة والاعتزاز بالعلاقات العربية التي تجمع الشعوب كجسد وروح واحدة.

