نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض أشغال يدوية ضمن أنشطة قصور الثقافة بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة المنيا افتتاح معرض لأشغال الخرز والإكسسوارات، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى رعاية الموهوبين، ودعم الحرف اليدوية.

افتتاح معرض أشغال يدوية

افتتح المعرض د. بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، ورحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، بحضور إيمان كمال، مدير قصر ثقافة المنيا، الفنان التشكيلي خالد عبد الراضي، وفاطمة الزهراء علي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

تضمن المعرض باقة من الأعمال اليدوية المتميزة للطالبة مايا أحمد، إحدى رواد القصر، نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال فترة الإجازة الصيفية بإشراف الفنانتين يسرا رفعت وشيماء مصطفى.



وتنوعت المشغولات ما بين العقود والأساور والمرايا المزينة بالخرز، إلى جانب حقائب بأحجام مختلفة تميزت بألوانها الزاهية.

وأعربت مدير عام فرع ثقافة المنيا عن سعادتها بتنظيم المعرض، مؤكدة أن قصور الثقافة تسعى دائما إلى نشر الفنون وتعزيز الإبداع، ودعم الأطفال والشباب الموهوبين في مختلف المجالات.

مميزات المعرض



كما أشاد الحضور بجودة الأعمال المقدمة وتنوعها وحرفيتها العالية، فيما وجه الفنان خالد عبد الراضي رسالة شكر لأسرة الفنانة الصغيرة لدورها في دعمها وتشجيعها على تنمية مهاراتها الفنية.

نفذ المعرض من خلال فرع ثقافة المنيا، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، استمرارا لجهود الهيئة في رعاية المواهب وتنمية الذائقة الفنية لدى النشء.

