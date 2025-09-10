نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي: أمي مدرسة.. وما زالت أعتمد عليها من شر الزمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي د. عمرو الليثي رسالة لوالدته، معبرًا فيها عن حبه الشديد لها، قائلًا: "أمي دي ما تتوصفش، أمي ربنا يحفظها مش مجرد أم، تحملت كثيرًا بما لا تقدر أي سيدة على تحمله".

تصريحات عمرو الليثي

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير تحدث فيه عن والدته: "وحتى الآن وأنا راجل كبير ما زالت أعتمد عليها وأستند عليها، لسه بتحميني من شر الزمان ومن شر الناس ومن شر نفسي".

وأضاف الليثي: "حضنها بالنسبة لي أمان، وطبطقتها سكن ودفى، أمي مش بس حنية.. أمي دي مدرسة صبر وجبر وتربية، وهي من علمتني يعني إيه رحمة من غير ما تقول، “وكانت أفعالها كفاية، وأنا لولا أمي لم أكن أصل إلى ما وصلت إليه، ولم أكن قادرًا على مواجهة التحديات”.

وتابع الليثي: “أنا مريت بالعديد من الأزمات، ولم يقف بجانبي إلا هي بدعواتها التي تخرج من القلب وأبواب السماء مفتوحة، وما زلنا صغيرين في عيون أمهاتنا على الرغم من كبرنا في السن”.

واختتم عمرو الليثي رسالته، قائلًا: “ربنا يخليها ليا، ويديم حضنها أمان ما يخلص أبدًا”.