أشرف عبد الباقي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "ولد وبنت وشايب"

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “ولد وبنت وشايب”، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر منصة "واتش ات"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قصة مسلسل ولد بنت شايب



وتدور قصة مسلسل ولد بنت شايب حول شخصية أم إبراهيم التي تلعب دورها الفنانة انتصار، وهي سيدة تعمل في فيلا البيه الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الذي يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

أبطال مسلسل ولد بنت شايب



يشارك في بطولة مسلسل ولد بنت شايب: أشرف عبدالباقي وليلى زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، عبدالله منصور، وعلاء عرفة.