الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانًا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، نفت فيه صحة الأخبار المتداولة حول إحيائها حفلاً مشتركًا في المملكة العربية السعودية برفقة الفنان فضل شاكر ، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير صحيح.

شيرين تحسم الجدل حول إقامة حفل مشترك مع فضل شاكر

وأضافت شيرين أنها تتمنى أن يجمعها أكثر من حفل مع فضل شاكر في المملكة قريبًا، التي وصفتها بـ"بلدها الثاني"،كما شددت على ضرورة الاعتماد فقط على صفحاتها الرسمية لمتابعة أخبارها الفنية.



وفي سياق آخر، كشفت شيرين عن أغنيتها الجديدة "غالية علينا يا بلدنا"، حيث نشرت بوستر الأغنية وهي تحمل علم مصر، وعلّقت برسالة مؤثرة لجمهورها: "جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان.. انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".



من جانبه، حرص الشاعر الغنائي تامر حسين على طمأنة جمهور شيرين بشأن حالتها الصحية، بعد الشائعات الأخيرة التي طالتها، مؤكدًا أنها بخير وتُسلم على الجميع، وكشف أن الأغنية الجديدة ستصدر بنسختها الماستر كإهداء لمصر، من جميع صناع العمل.