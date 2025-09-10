مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينفرد بالعرض الدولي الأول للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو

القاهرة - محمد ابراهيم - ينفرد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالعرض الدولي الأول للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو للمخرج خالد مهران والمأخوذ عن رواية إبتسم أنت في مصر للكاتبة الروسية ايلينا سيريبرياكوفا وشاركها عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار وشارك في بطولته من روسيا ماريا، ريفال، انستاسيا اكاتوفا، مارينا فولوكوفا، بالينا جريتس، ومن مصر محمد نور، ياسر الطوبجي، أيمن منصور، حاتم رجاء، ضيفا الشرف أحمد عزمي، أحمد جمال سعيد، ومن الأردن منذر رياحنة، والغناء لنادر أبو الليف، والتصوير فلاديمير أرتيميف والإشراف على الإنتاج إنعام التونسي ومحمد والتلاوي.

أحداث الفيلم



الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وتدور أحداثه عام 1993 حيث تفشي البريسترويكا ونظام بطاقات الطعام وتفشي الجريمة في روسيا وسقوط الإتحاد السوفييتي حول 4 راقصات روسيات يقررن الهجرة إلى مصر بحثًا عن الأمن والإستقرار وعمل وينجحن في ذلك، وتسير الأحداث بين موسكو والقاهرة، بين الغربة والانتماء، وبين الخوف من الماضي وأمل المستقبل، كل واحدة منهن تخوض رحلة داخلية، تكتشف خلالها نفسها من جديد على أرض غريبة.

خالد مهران

مخرج الفيلم خالد مهران أكد أنه عندما قرأ سيناريو فيلم “موسكو كايرو”، شعر أنه عمل مختلف وليس مجرد قصة حب أو صراع تقليدي، لكنه جسر ثقافي وإنساني يتم بناؤه بين بلدين عظيمين، وقال: الفكرة جريئة، ومأخوذة عن رواية حقيقية كتبتها مؤلفة روسية عاشت جزء من حياتها في مصر، وهذا كان حافزًا لأبدأ العمل على تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي له طابع إنساني عالمي.



وأشار إلى أن صعوبة تصوير الفيلم كانت بسبب العمل على تنفيذه في بلدين مختلفين، وتابع: الفيلم كان صعب في تنفيذه بسبب إننا صورنا مشاهده بين بلدين لديهما قوانين وثقافات إنتاج مختلفة، وفي أسلوب العمل، والمواعيد،و طريقة التفكير، وأيضًا التصوير في روسيا كان في الشتاء، فكان بمثابة تحدي مرعب، لأن درجات الحرارة في هذا التوقيت تصل لأرقام صعبة جدًا من البرد القارس، غير إننا كنا بنصور في أماكن حقيقية، وهو مازاد من صعوبة التحكم في المشاهد.



وأوضح أن الإختلاف بين نجوم الفيلم أصابه شخصيًا بالإرتباك في البداية ومع الوقت حدث التوازن وكل طرف تعلم من الآخر.



وواصل: علّمناهم الضحك وسط التعب، وتعلمنا منهم التركيز في التفاصيل الصغيرة.



وذكر أن الفيلم يقدّم مصر بشكل ساحر وجذاب لافتًا إلى أنه أبرز خلال المشاهد معالم كتير في القاهرة والغردقة، بصورة غير نمطية، معربًا عن سعادته بمشاركة الفيلم وعرضه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب.