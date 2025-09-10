الرياض - كتبت رنا صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية داليدا خليل بزفافها على رجل الأعمال نيكولا زعتر مساء الثلاثاء، وسط أجواء عائلية ورومانسية مميزة في لبنان، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورًا أولى من حفل الزفاف، ظهرت فيها بإطلالة ملكية حملت توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.وكتبت داليدا تعليقًا عاطفيًا على الصور قالت فيه: "أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذي انهال عليها بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.

داليدا خليل تدخل القفص الذهبي بإطلالة ملكية .. صور

والدة داليدا خليل عبّرت عن سعادتها الكبيرة بزفاف ابنتها، مؤكدة أنها كانت تنتظر هذه الخطوة منذ زمن، وقالت: "الله يوفقها، ما رح أفتقدها لأنها عايشة معي وما بنتفرق أبدًا"، وقدّمت لها نصيحة مؤثرة: "إن شاء الله تكون متلي وتربي عائلة حلوة".ويُعد زفاف داليدا خليل حدثًا فنيًا بارزًا هذا العام، نظرًا لشعبيتها الكبيرة ومكانتها في عالم الدراما اللبنانية، حيث حظي الخبر باهتمام واسع في الأوساط الفنية والإعلامية.وسبق الحفل الرسمي احتفال عفوي لتوديع العزوبية أقيم في أحد المنتجعات الشاطئية بمنطقة البترون شمال لبنان، شاركت فيه صديقاتها من الوسط الفني مثل رانيا عيسى وجويل داغر.

وتعود بداية قصة الحب بين داليدا ونيكولا إلى لقاء جمعهما في دبي، حيث يقيم، ونمت بينهما علاقة هادئة وبعيدة عن الأضواء، تُوّجت بزواج رسمي وسط فرحة المحبين.