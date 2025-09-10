نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "بنات همام".. بلال صبري يطلق تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد ويشيد بموهبة ابنته كنزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المنتج بلال صبري عن فخره الكبير بموهبة ابنته كنزي في الرسم، مؤكدًا أنّه يشعر بسعادة غامرة بما تبذله من اجتهاد واعتماد كامل على نفسها في خطواتها الفنية الأولى.

تصريحات بلال صبري

وقال صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":«ما شاء الله يا كنزي بنتي، لترسمي بنفسك علشان لما تطلعي مع منى الشاذلي محدش يقول زي ما ناس عملوا وسرقوا مجهود غيرهم.. فعلًا الرسم متعب جدًّا، ربنا يحرسك يا كنزي، بتحبي تعملي كل حاجة بمجهودك، وأنا فرحان بموهبتك جدًا وفخور إنك معتمدة على نفسك».

وأضاف موضحًا: «الرسم ليس أمرًا سهلًا كما يعتقد البعض، بل يحتاج إلى وقت وجهد وصبر، ولذلك يزداد فخري بأنّ كنزي اختارت أن تعتمد على نفسها، وتبذل جهدًا كبيرًا في كل عمل تقدمه».

واختتم صبري حديثه مضيفًا: «كل من يحبني فليدعم كنزي بنتي في رسماتها.. ربنا يحميكي يا كوكو يا قلب بابا».

تفاصيل مسلسل بلال صبري الجديد

وفي سياق آخر، كشف بلال صبري عن بدء التحضيرات لمسلسله الدرامي الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، مشيرًا إلى أنّ العمل يتكوّن من 30 حلقة ويحتاج إلى تحضيرات موسّعة نظرًا لضخامة الإنتاج وطموحاته الفنية الكبيرة.

وأشار صبري إلى أنّ الشركة المنتجة رشّحت مجموعة من أبرز نجوم الصف الأول للمشاركة في البطولة، من بينهم: رانيا يوسف، أحمد فهمي، هاني عادل، نجلاء بدر، محمد عز، محمد سليمان، وفريدة سيف النصر، لافتًا إلى أنّ الإعلان الرسمي عن التشكيل النهائي سيكون قريبًا.

وأكد صبري أنّ العمل الجديد يأتي امتدادًا لمسيرته الناجحة في مجال الإنتاج الدرامي، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بنات همام" في رمضان 2025، والذي شارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم: وفاء عامر، حورية فرغلي، منذر رياحنة، أشرف طلبة، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، حسام شهاب، وائل متولي، عايدة غنيم، حسام بسيوني، إضافة إلى المشاركة المؤثرة للفنان الراحل أشرف مصيلحي.

مسلسل “بنات همام”

واعتبر صبري أنّ مسلسل "بنات همام" الذي كتبه أحمد عاشور، وأنتجه حلمي شهاب وبلال صبري، وأخرجه كريم رفعت، كان محطة بارزة في مسيرته الفنية قبل انطلاق العمل الجديد المرتقب في رمضان 2026.