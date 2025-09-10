فن ومشاهير

شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو"

0 نشر
0 تبليغ

  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 1/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 2/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 3/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 4/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 5/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 6/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 7/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 8/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 9/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 10/11
  • شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" 11/11

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الثنائي شيري عادل وأحمد الرافعي، من تصوير الحكاية السادسة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" والتي تحمل اسم "ديجافو".

93721da908.jpg
e5b8ea1705.jpg
1c08ff3768.jpg
cef5e2b589.jpg
c2fb8cabdb.jpg
90c4b01968.jpg
d53e96035a.jpg
02d378fa4a.jpg
1422ac588e.jpg
224ce32a03.jpg

احتفال فريق العمل 

 

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بحضور صناع العمل وأبطاله، وهو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة عمرو وهبة، هند عبدالحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو 

 

و تتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

أحداث المسلسل 

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم 7 حكايات منفصلة، ولكل حكاية فريق عمل مختلف، والعمل من إنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا