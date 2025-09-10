نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تنتهي من تصوير حكاية "ديجافو" ضمن حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الثنائي شيري عادل وأحمد الرافعي، من تصوير الحكاية السادسة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" والتي تحمل اسم "ديجافو".

احتفال فريق العمل

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بحضور صناع العمل وأبطاله، وهو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة عمرو وهبة، هند عبدالحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو

و تتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم 7 حكايات منفصلة، ولكل حكاية فريق عمل مختلف، والعمل من إنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.