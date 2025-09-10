نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في باريس، في سموحة بالإسكندرية يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

حمادة هلال

آخر أغاني حمادة هلال

وكان آخر أعمال حمادة هلال هي أغنية "مش مرتاح" تنتمي لنوعية أغاني الدراما، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس واقتربت من تحقيق نص مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كلمات أغنية "مش مرتاح"

تقول كلماتها: "مش مرتاح في كلام جوايا مكتوم.. طب هحكي لمين معقول للدرجادي بقينا بنهون.. دي الناس شياطين.. الأيام ورتني إني لوحدي ولا حد معايا.. بصيت ملقتش غيرك يا نفسي تعبانة معايا".

آخر أعمال حمادة هلال في الدراما

بينما آخر أعمال حمادة هلال في الدراما هو مسلسل المداح الجزء الخامس، وشارك في بطولته هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، وإخراج أحمد سمير فرج.