نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. دينا فؤاد تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، بصور جديدة لها من إجازتها الصيفية.

دينا فؤاد

دينا فؤاد تستمتع بوقتها في حمام السباحة



وظهرت دينا فؤاد وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة، وعلقت: "أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام".

آخر أعمال دينا فؤاد



حققت دينا فؤاد نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا"، المكون من 30 حلقة من بطولة مصطفى شعبان.



أبطال مسلسل "حكيم باشا"

وضم المسلسل بطولة مصطفى شعبان، ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.



قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي صعيدي، حيث يتولى مسؤولية تجارة عمه في الآثار، لكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة بين أفراد العائلة، لتبدأ الصراعات والمؤامرات بسبب الثروة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد عائلة الباشا وكبيرها حكيم.