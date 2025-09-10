نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يشعل السجادة الحمراء في مهرجان IADAFA 2025 ويواصل نجاحه مع "فوق فوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ليلة استثنائية شهدها الوسط الفني، خطف النجم اللبناني إيوان الأضواء في أحدث ظهور له على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان IADAFA 2025 – International Arab Directors and Film Actors Festival، حيث تألق بإطلالة أنيقة ببدلة كلاسيكية باللون الأزرق الكحلي مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، ليجمع بين الرقي والبساطة في حضور لافت أثار إعجاب الجمهور والمتابعين.

إطلالة إيوان لم تكن مجرد حضور عابر، بل جاءت بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحققه أحدث أغنياته "فوق فوق"، والتي لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد مجددًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي. الأغنية، التي حملت رسالة تفاؤل وحياة، اعتبرها جمهوره بمثابة طاقة إيجابية تجدد الروح، حيث يتردد صداها بين محبيه في الحفلات والمناسبات المختلفة.

وقد ظهر إيوان خلال المهرجان إلى جانب نخبة من نجوم الفن، كان من بينهم النجمة باميلا الكيك، في مشهد جمع بين الجاذبية الفنية والانسجام، مما أضفى على السجادة الحمراء أجواءً مليئة بالحيوية والنجومية.

ويواصل إيوان بمثل هذه الإطلالات والنجاحات الفنية تأكيد حضوره القوي في الساحة، ليس فقط كصوت مميز وأغنيات خالدة، بل أيضًا كرمز للأناقة والذوق الرفيع، ليبقى دائمًا في دائرة الضوء ومحل متابعة الإعلام والجمهور.