الكيلاني رئيسًا وعرفة محمود ومحمد إسماعيل وجمال جبريل وأمين خيرالله لعضوية

القاهرة - محمد ابراهيم - الصحفيين تعلن نتائج انتخابات شعبة محرري الفن

أجريت اليوم انتخابات شعبة الفن بنقابة الصحفيين حيث تنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الشعبة بينما تنافس ثمانية مرشحين على مقاعد العضوية، وفاز برئاسة الشعبة مصطفى الكيلاني الصحفي بالجمهورية، كما فاز على مستوى العضوية محمد إسماعيل وجمال جبريل الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من محمد إسماعيل بحصوله على 62 صوتا وعرفة محمود بحصوله على 62 صوتا بينما حصل جمال جبريل وأمين خير الله على 54 صوتا لكل منهما بمقاعد الشعبة

كما أسفرت الانتخابات عن انتخاب مصطفى الكيلاني مقررا للشعبة بعد جولة إعادة مع محمد فرعون حيث حصل الكيلاني على 29 صوتا مقابل 28 صوتا لفرعون وجاءت الإعادة بعد أن لم يتمكن الكيلاني في الجولة الأولى من تحقيق النسبة المطلوبة للفوز والمقررة بأكثر من 50 في المائة +1.