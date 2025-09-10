فن ومشاهير

الكيلاني رئيسًا وعرفة محمود ومحمد إسماعيل وجمال جبريل وأمين خيرالله لعضوية

0 نشر
0 تبليغ

  • الكيلاني رئيسًا وعرفة محمود ومحمد إسماعيل وجمال جبريل وأمين خيرالله لعضوية 1/3
  • الكيلاني رئيسًا وعرفة محمود ومحمد إسماعيل وجمال جبريل وأمين خيرالله لعضوية 2/3
  • الكيلاني رئيسًا وعرفة محمود ومحمد إسماعيل وجمال جبريل وأمين خيرالله لعضوية 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - الصحفيين تعلن نتائج انتخابات شعبة محرري الفن

شعبة محرري الفن
شعبة محرري الفن

أجريت اليوم انتخابات شعبة الفن بنقابة الصحفيين حيث تنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الشعبة بينما تنافس ثمانية مرشحين على مقاعد العضوية، وفاز برئاسة الشعبة مصطفى الكيلاني الصحفي بالجمهورية، كما فاز على مستوى العضوية محمد إسماعيل وجمال جبريل الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

c80972874a.jpg


وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من محمد إسماعيل بحصوله على 62 صوتا وعرفة محمود بحصوله على 62 صوتا بينما حصل جمال جبريل وأمين خير الله على 54 صوتا لكل منهما بمقاعد الشعبة
كما أسفرت الانتخابات عن انتخاب مصطفى الكيلاني مقررا للشعبة بعد جولة إعادة مع محمد فرعون حيث حصل الكيلاني على 29 صوتا مقابل 28 صوتا لفرعون وجاءت الإعادة بعد أن لم يتمكن الكيلاني في الجولة الأولى من تحقيق النسبة المطلوبة للفوز والمقررة بأكثر من 50 في المائة +1.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا