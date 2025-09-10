إلهام شاهين تستعيد ذكريات وحيد حامد في مهرجان بردية السينمائي: "كان مؤمن بيا من أول لحظة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت الدورة الجديدة من مهرجان بردية السينمائي أجواء فنية مميزة جمعت عددًا كبيرًا من نجوم الفن، حيث تم تكريم نخبة من الأسماء البارزة في الساحة السينمائية، ومن بينهم النجمة هالة صدقي، بينما لفتت النجمة إلهام شاهين الأنظار بحضورها وحديثها المؤثر عن الكاتب الراحل وحيد حامد.

وأكدت إلهام شاهين خلال كلمتها أن وحيد حامد لم يكن مجرد كاتب عظيم، بل كان "أستاذ العمر" وصاحب الفضل الأكبر في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه آمن بموهبتها منذ بدايتها وقدّمها في فيلم البريء مع المخرج الراحل عاطف الطيب والقدير أحمد زكي، ثم عاد ورشحها لفيلم الهلفوت، كما جمعتها به تجربة لا تُنسى في سوق المتعة مع النجم الكبير محمود عبد العزيز.

وأضافت: "كنت محظوظة إني اتعلمت على إيده العمق في القراءة وفهم ما بين السطور، وكنا بنقعد بعد صلاة الجمعة نتكلم في كل حاجة، وأجمل ما في نصايحه إنها توصل للناس من غير صوت عالي، وكان دايمًا يوصيني ما أسمحش لحد يحطني في قالب واحد"، مؤكدة أن هذه الكلمات صنعت فارقًا كبيرًا في مسيرتها.

آخر أعمال إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل سيد الناس أمام عمرو سعد، إخراج محمد سامي، وشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، نشوى مصطفى، بشرى، منة فضالي، وياسين أحمد السقا.