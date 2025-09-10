حمادة هلال يضيء سماء الإسكندرية بحفل جماهيري ويعود بقوة إلى اللون الدرامي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم حمادة هلال للقاء جمهوره السكندري في حفل ضخم يقام الخميس المقبل بمنطقة سموحة في الإسكندرية، حيث يقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه القديمة التي ارتبط بها جمهوره منذ بداياته، بالإضافة إلى أحدث أعماله الغنائية التي تحقق صدى واسع.

وكان هلال قد طرح مؤخرًا أغنية "يا حبيبنا" التي تعاون فيها مع الشاعر عصام حجاج والملحن تامر حجاج، فيما تولى التوزيع الموسيقي أحمد حداد والميكس والماستر أحمد جودة، وأخرج الكليب كريم مسلم، لتضيف الأغنية نجاحًا جديدًا إلى رصيده الفني.

كما يواصل هلال تألقه بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "مش مرتاح"، والتي تصدرت التريند على منصات السوشيال ميديا، حيث أعاد من خلالها تقديم اللون الدرامي الذي اشتهر به في بداياته، معبّرًا بكلمات مؤثرة عن حالة نفسية مليئة بالحزن وخذلان الأصدقاء، وهو ما لمس مشاعر جمهوره الذي طالبه بالمزيد من هذا النوع من الأغاني.

ويسترجع جمهوره معه ذكريات أعماله الدرامية الشهيرة مثل "ليه كل حاجة حلوة"، "بخاف"، "ما تقولهاش" و"ماشي يا دنيا"، لتؤكد أغنية "مش مرتاح" كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، توزيع كوديكس أن حمادة هلال ما زال يحتفظ بمكانته الخاصة كأحد أبرز الأصوات العاطفية والدرامية في الساحة الغنائية، حيث تقترب من نصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".