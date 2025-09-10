فن ومشاهير

تكريم الهام شاهين وهالة صدقى في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائى

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الهام شاهين وهالة صدقى في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد عدد من نجوم الفن منهم هالة صدقي والهام شاهين وسيمون ومحمد فهيم وشريف إدريس وبوسي شلبي والمنتج السعودى خالد الراجح.

49668145e2.jpg


وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

dcc425d20a.jpg
7024a1d1c3.jpg

وخلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، قالت شاهين: شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البريء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد.

ec5092de28.jpg
61b66f5e6c.jpg

وأضافت: قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمودعبدالعزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير.

c381a4e56f.jpg
855372a3ed.jpg

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

fea7ed8795.jpg
cd2dac0427.jpg

وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى فيديوهات لعدد من الفنانين والنقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد التى تحمل الدورة بإسمه، منهم الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع وطارق الشناوى وحسن الرداد ودرة وشيرين رضا وعبد العزيز مخيون والمخرج مروان حامد.

34541b5551.jpg
aa96baa562.jpg

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا ومنهم النجمة الهام شاهين وهالة صدقى والمخرج مروان حامد وسيمون ومحمد فهيم وبوسي شلبي ورئيس المهرجان عزة أبو اليزيد ومدير المهرجان أحمد سعد الدين، وتحمل الدورة اسم الراحل السيناريست وحيد حامد.

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"،  تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.

219ba4db57.jpg
64d702ea81.jpg


يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".


وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.


وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية، وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى، ويخرج حفل الافتتاح محمد مبروك.

e6bc535a9f.jpg


وقد قررت إدارة المهرجان أن المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى" هو رئيس لجنة التحكيم واللجنة بعضوية كل من: المخرج "حسن عيسى" نائب رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والسيناريست الكبيرة "شهيرة سلام"، والفنان القدير "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة" رئيس تليفزيون فلسطين، والناقد والمؤرخ العراقى "مهدى عباس". 


ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.


جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة"  كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".
 

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير مجدى أحمد على، والموسيقار الكبير خالد حماد، والمصور السينمائى الكبير سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السورى فراس نعناع. ويتقلد منصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى أحمد سعد الدين.

أحمد صلاح

