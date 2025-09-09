نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مجسم.. هنا الزاهد تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة هنا الزاهد قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية جذابة.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد بفستان مجسم طويل باللون الاسود، تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، اخترت احمر الشفاه باللون الوردي الناعم.

اخر اعمال هنا الزاهد

بينما كان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وانتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني، بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وعادل كرم وأحمد عصام السيد وخالد الصاوي.

قصة فيلم الشاطر

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

أحدث اعمال هنا الزاهد

ويذكر ان أحدث اعمال هنا الزاهد هو فيلم The Seven Dogs، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، سلمان خان، وسانجاي دت.