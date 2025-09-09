نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي كبير بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

موعد حفل محمد رمضان في نيويورك

ومن المقرر ان يحيي محمد رمضان حفلا غنائيا في نيويورك في 17 يناير المقبل، ومن المفترض أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية المطروحة مؤخرًا.

محمد رمضان يروج لحفلة في نيويورك

سبق، وروج محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام لحفله في نيويورك، قائلا: «فرصة نعرف العالم حجمنا وقوتنا، على أشهر مسارح في العالم، لم يكن هذا الحلم يومًا حلمي وحدي، بل هو حلم شعبي العربي، وإفريقيا والشرق الأوسط بأكمله، هؤلاء الذين شكلوا روحي، وكانوا مصدر صمودي وحماسي الدائم، أحمل هذه الشعلة من أجل مؤيديّ الأوفياء الذين لم يتخلوا عني يومًا».

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان، هي أغنية «قلبي طاير» بالتعاون مع المطرب العراقي أحمد ستار، وجمعت الأغنية بين اللهجة المصرية والعراقية، لـ محمد رمضان وأحمد ستار، من تأليف محمد رمضان وألحان سلين سلامة، أما الكلمات العراقية من تأليف حيدر الأسير وألحان أحمد ستار.

كلمات «قلبي طاير» لـ محمد رمضان

وجاءت كلمات الاغنيه كالآتي: «علي طول علي بالي، علي طول في خيالي، علي طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي، گلبي طاير طاير فوگ، مثل النجمات الفوگ، شافك واستسلم مغرم مغرم، صار ومو بس الهوى الغلاب، اليشوف عيونك ذاب، عليك من عيوني من عيوني، أغار ودگ دگ دگ گلبي دگ، دگة حب جديدة، وموعدنا الأني وياك، أحب يوميه أعيده».

محكمة مصرية تؤيد إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية

ويذكر ان محكمة استئناف الطفل في 6 أكتوبر رفضت معارضة نجل الفنان محمد رمضان، وأيدت حكم إيداعه بدار رعاية غيابيًا بعد تغيبه عن الجلسة.