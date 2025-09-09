بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة نسرين طافش حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما شاركت صورها في أحدث ظهور لها، بعدما ظهرت بإطلالة جريئه.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش مرتدية بلوزة هاف وسط مع جيبة قصيرة باللون الأبيض، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي، تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش هي أغنية "روقان" التي رقصت عليها نسرين طافش، من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمود الشاعري،والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، وعادت بها نسرين طافش للغناء بعد غياب 5 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها "الحلوة" عام 2019

من هو الزوج الثالث للفنانة نسرين طافش؟

الزوج الثالث للفنانة نسرين طافش هو أحمد جوهر من عائلة مصرية معروفة تمتلك دار مجوهرات متخصصة في تصميم الألماس والأحجار الكريمة، يفضل الابتعاد عن الأضواء.

كان أحمد متزوجًا للمرة الأولى عام 2014 من شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في حفل حضره كبار نجوم الفن مثل أنغام وأحلام، استمرت تلك العلاقة أربع سنوات قبل أن تنتهي في 2018، لتبدأ شام مرحلة جديدة بزواجها من رجل الأعمال أحمد هلال.

عاد أحمد بقوة إلى الأضواء معلنًا زواجه الثالث من نسرين طافش، حيث بدأت علاقة حب بينهم في منتصف عام 2024، لتتوج بالزواج في يناير 2025.