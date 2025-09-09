نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تنفى حفلها الغنائي مع فضل شاكر بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبى حسابها بموقع انستجرام، جميع كل ما تداول من اخبار بشأن إحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية رفقة الفنان فضل شاكر يوم ١٩ سبتمبر الجاري.

شيرين عبد الوهاب تنفى حفلها الغنائي مع فضل شاكر

واصدرت شيرين بيان جاء فيه: " إلى جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب فى المملكة العربية السعودية والوطن العربي نود ان نوضح لكم ان كل ما تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية تحديدا مدينة جدة".

واضاف: "يضم الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان فضل شاكر بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، هو غير صحيح ونتمني فى القريب العاجل ان يجمع النجمان الكبيران أكثر من حفل فى بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية، ونتمني من جمهورنا العزيز ان لا يثق فى اى اخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من الصفحات الرسمية فقط”.

اخر اعمال شيرين عبدالوهاب

وكان اخر اعمال شيرين عبدالوهاب هي أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي، كما طرحت أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، أغنية جديدة تحمل اسم "أكتر وأكتر" لصالح حملة دعائية جديدة لإحدى شركات الاتصالات، والاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع حاتم عبد العزيز.

اغنية شيرين عبد الوهاب غالية علينا يا بلدنا

ويذكر ان شيرين عبدالوهاب تطرح خلال الايام القادمة أحدث أغانيها بعنوان “غالية علينا يا بلدنا” مع الشاعر تامر حسين خلال