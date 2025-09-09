نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. لقاء الخميسي تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة لقاء الخميسي علي الترويج لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «روج أسود»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

لقاء الخميسي تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد

وشاركت لقاءالخميسي صورتها داخل لوكيشن التصوير وهي مرتدية إطلالة كلاسكية مع طلاء أظافر من اللون البيج، وعلقت: مسلسل روج أسود قريبا.

قصة مسلسل "روج أسود"

تدور أحداث "روج أسود" في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصًا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

ابطال مسلسل "روج أسود"

ويضم "روج أسود" مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اخر اعمال لقاء الخميسي

وكان اخر اعمال لقاء الخميسي هو مسلسل "إجازة مفتوحة" آخر عمل فني عُرض للقاء الخميسي، وهو يضم كلًا من: شريف منير، سميحة أيوب، نور محمود، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ملك قورة، سامي مغاوري.

كما قدمت مؤخرًا عرض مسرحي بعنوان "الملك وأنا"، والذي شارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.