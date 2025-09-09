سامو زين يستعد لطرح كليب احدث أغنياته "سما صافية".. قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان سامو زين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن طرحه قريبًا كليب أحدث أغنيات الميني ألبوم الخاص به وهو "باب وخبط" حيث نشر برومو الكليب وعلق عليه قائلًا: "سما صافية.. قريبًا".

تفاصيل أغنية "سما صافية" لـ سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "سما صافية" هي كانت آخر أغنيات الميني ألبوم "باب وخبط" وقد لقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور منذ طرحها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع، وأغنية "سما صافية" كلمات أسامة محرز وألحان علي الخواجة وسامو زين وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "سما صافية" لـ سامو زين:

سما صافية زرقا، والبحر موجه بيبتسم، فعيونها غارقةعالرملة سابت ضلها، والمية راسمة، على شعرها الكيرلي الجمال، دي عليها بسمة، واصفة المشاعر كلها، شاف قلبي أنا من على بعد

شاف السعادة لميت سنة، شاف قلبي أنا من على بعد، فعنيها حكاية هتجمعنا، اتنين لا يقين على بعض،زوالبحر اهو شاهد يسمعنا

نجاح كبير لـ ميني ألبوم "باب وخبط" يكسر التوقعات

ونجاح ميني ألبوم "باب وخبط" هو مختلف عن جميع النجاحات السابقة لـ سامو زين وهذا بسبب أنه قد تخطي جميع التوقعات.

وحمل "باب وخبط" مع العديد من المفاجآت التي كان يحضرها ويعمل عليها سامو زين طوال الفترة الماضية، والحقيقة أن الألبوم حمل العديد من المفاجآت ومنها عودة سامو زين للإخراج مرة أخري بعد غياب طويل دام لنحو 15 عام، ولم تتوقف مفاجأت سامو زين لجمهوره عند هذا فقط ولكن قد فاجأ سامو زين جمهوره بالشعر الأبيض كاملًا فى كليبات الميني ألبوم والكليبات الذي ظهر بها بالشعر الأبيض هي "ميتعزش" و"إنهيار" وقد أبدى الجمهور اندهاشه بهذا اللوك ومن ضمن المفاجأت أيضًا هو طرحه الأغاني على طريقة الفيديو كليب وكانت الأغنيات تحمل قصة كاملة.

وأثنى الجمهور على هذا المجهود الكبير الذي قدمه سامو زين فى هذا الميني ألبوم "باب وخبط"، وقد تبين فرحة الجمهور ومحبته للألبوم وذلك من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا واليوتيوب، وقد اتضح مدي اشتياق الجمهور لأغاني جديدة بصوت مطربهم المُفضل سامو زين الذي كسر جميع التوقعات فى الميني ألبوم "باب وخبط".

ويذكر أن "باب وخبط" يتكون من 4 أغنيات وتطرح منه أغنية جديدة كل يوم أربعاء وقد طُرح منه 3 أغنيات وهم "باب وخبط، ميتعزش، إنهيار" ويتبقي أغنية "سما صافية" التي من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا مثل الأغاني السابقة.