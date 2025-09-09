الرياض - كتبت رنا صلاح - وقع أكثر من 1800 فنان ومنتج، من بينهم نجوم بارزون في هوليوود مثل أوليفيا كولمان، مارك رافالو، وإيما ستون، على تعهد بمقاطعة المؤسسات السينمائية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في بيان صدر يوم الإثنين، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

نجوم هوليوود يتعهدون بمقاطعة مؤسسات الاحتلال

ويأتي هذا التحرك استلهامًا من حملة المقاطعة التي قادها فنانون ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حيث اعتبر الموقعون أن المؤسسات السينمائية التابعة للاحتلال متورطة في ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية والفصل العنصري" بحق الشعب الفلسطيني.



وأوضح الفنانون، ومن بينهم أيضًا تيلدا سوينتون، خافيير بارديم، وريز أحمد، أن التعهد لا يستهدف الأفراد، بل يدعو العاملين في صناعة السينما إلى رفض التعاون مع المؤسسات التي تتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل المهرجانات، دور السينما، وشركات الإنتاج.



واتهم البيان هذه المؤسسات بالمشاركة في "تمويه أو تبرير" الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال سبق أن وصفت دعوات المقاطعة بأنها "تمييزية"، في محاولة لنزع الشرعية عنها.



وجاء في نص التعهد: "استلهامًا من ’صناع الأفلام المتحدين ضد الفصل العنصري‘ الذين رفضوا عرض أفلامهم في جنوب أفريقيا بينما كانت تمارس الفصل العنصري، نتعهد بعدم عرض الأفلام أو الظهور في أو العمل مع المؤسسات السينمائية... الضالعة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني".



واستند البيان إلى رأي صادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، اعتبر أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، إلى جانب تقييمات خبراء حقوقيين بأن الهجوم العسكري على غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.



ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية داخل الأوساط الفنية، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي حققه فيلم "صوت هند رجب"، الذي يروي قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات) التي قتلتها قوات الاحتلال في غزة.

وقد حظي الفيلم باستقبال حافل في مهرجان البندقية السينمائي، وشارك في إنتاجه النجمان العالميان براد بيت وواكين فينيكس، في مؤشر واضح على تحول متزايد في انخراط هوليوود في رواية المعاناة الفلسطينية.