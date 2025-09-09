نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "درويش" لـ عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "درويش" نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا منذ بداية عرضه بـ دور العرض السينمائية، محققًا إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينمات، متصدرًا المركز الأول.

وحصد فيلم "درويش" إيرادات بلغت 752 ألف جنيه أول أمس الأحد في شباك التذاكر، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات 43 مليون و850 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل فيلم درويش

وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.