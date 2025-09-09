نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حقوقنا اتسلبت".. عمرو مصطفى يعلق عن أزمة تتعلق بحقوق المؤلفين والملحنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الملحن عمرو مصطفى عن أزمة تتعلق بحقوق المؤلفين والملحنين، كاشفًا أن العديد من العقود التي تم توقيعها منذ عام 1999 باطلة قانونًا، وذلك من خلال حسابه على «فيسبوك».

وكتب عمرو مصطفى: «أي عقد مكتوب فيه لمدة الحماية القانونية يعتبر باطل، لأن القانون يشترط أن تكون العقود محددة المدة، لكن للأسف من سنة 1999 استغلوا جهلنا وخلونا نمضي بالطريقة دي».



وتابع: «النتيجة إن حقوقنا اتسلبت وإحنا وأولادنا من بعدنا، وأنا باقول الكلام ده مش مجرد معلومة لكن واجب عليّ كزميل، لازم نتحرك بشكل جماعي لإبطال التنازلات دي واسترداد حقوقنا، النهاردة قبل بكرة.. الإبداع مش للبيع».