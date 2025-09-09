نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الانفصال..ماذا قال عمر خورشيد عن زوجته ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين الجيلاني بعد زواج استمر لأكثر من 10 سنوات، أثمر عن إنجاب أبناء، وذلك بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما.

كلام عمر خورشيد عن زوجته

وكان خورشيد قد تحدث في وقت سابق عن قصة ارتباطه بزوجته السابقة، خلال لقاء مع موقع تحيا مصر، موضحًا أن قصة الحب بدأت من طرف واحد أثناء تصويرهما مسلسل أشرار وطيبين، حيث قال: "كنت طالع خالها في المسلسل، شفتها وحبيتها من غير ما أقول، ولما قررت أتجوز بطلت كل الحاجات الغلط اللي كنت بعملها، حتى الغرور وقفت."

وأضاف: "كلمتها في مرة وقلت لها عايز أتقدم لك، افتكرتني بهزر وقالتلي تعالى خالي موجود. روحتلها وقولتلها بعد أسبوع هنكتب الكتاب، وهي ما كانتش مستوعبة، لكن فعلا كتبنا الكتاب وجبنا الفستان واتجوزنا. هي كانت بتحبني بس عاملة عبيطة."