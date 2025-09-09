نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات سلوم حداد تثير الجدل.. ونهال طايل: كلامك لا يقلل من قيمة الفن المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت الإعلامية نهال طايل على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد بشأن انتقاده لعدد من الفنانين المصريين بزعم عدم إجادتهم للغة العربية الفصحى، مؤكدة أن مصر ستظل منارة للفن العربي ويد العون لكل فنان، مشيرة إلى أن المصريين بطبيعتهم يغيرون على وطنهم ولا يقبلون المساس بمكانته.



وقالت نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «أنا هرد على الأستاذ اللي اتكلم.. فنانين كتير جدًا ماعرفوش طريق الشهرة غير من خلال مصر. حضرتك قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال وبتظهر على منصات، لكن لا أحد يعرفك جيدًا. لو كنت شاركت في أعمال مصرية، كنت هتحظى بشهرة واسعة جدًا».



وأضافت أن سلوم حداد عليه أن يراجع نفسه، لأن حديثه لا يقلل من قيمة الفن المصري، مشيرة إلى أن من أبرز خسائره أنه لم يشارك في أعمال فنية داخل مصر، وقالت: «لو كنت محظوظ إن أعمالك تُعرض على الشاشات المصرية وقتها، كنت هتكون أنجح بكتير».



وأكدت نهال طايل أن تصريحات من هذا النوع أثارت استياءً واسعًا، موضحة: «الكلام ده زعل ناس كتير، لأنه بيتكلم عن بلد الفن والحضارة.. بلد خرج منها عمالقة زي الزعيم عادل إمام، والراحل فؤاد المهندس، وفريد شوقي، ونجيب الريحاني، ومحمود ياسين، ومحمود المليجي، وعمر الشريف وغيرهم كثير».

