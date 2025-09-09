البرومو التشويقي لأغنية "السهرة حلوة" يجمع غادة ونيفين رجب لأول مرة



طرحت الجهة المنتجة اليوم البرومو التشويقي لأغنية "السهرة حلوة"، والتي تجمع لأول مرة الشقيقتين غادة ونيفين رجب في ديو غنائي، ما أثار حماس الجمهور الذي ينتظر صدور الأغنية كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كواليس مليئة بالشغف والتجربة

وصفت الفنانة نيفين رجب في تصريحات خاصة هذه التجربة بأنها من أجمل ما قدمت في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن التعاون مع شقيقتها غادة والفريق المشارك حمل أجواءً مليئة بالمتعة والشغف.

وأكدت أن فكرة الأغنية كانت مطروحة منذ فترة، لكنها خرجت للنور في التوقيت المناسب، معربة عن أملها في أن تحظى بالنجاح وتصل إلى قلوب الجمهور.

فريق عمل متميز وراء الكواليس

أغنية "السهرة حلوة" كتب كلماتها لؤي الجوهري، ولحنها أحمد زعيم، ووزعها موسيقيًا شريف قاسم. كما شارك في العزف كل من: أحمد حسين (جيتار)، محمود شاهي (صوليست)، ماجد الصواف (طبلة)

أما الميكس والماستر فكان بتوقيع محمد جودة، بينما أُخرج الفيديو بتقنية الفيديو AI، تحت إدارة إنتاج علي عبد الفتاح.

آخر أعمال الشقيقتين

• نيفين رجب: عادت مؤخرًا إلى الساحة الفنية بعد غياب عامين بأغنية درامية بعنوان "منسية"، التي طُرحت في يوليو الماضي، من كلمات حسين محرم، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة.

• غادة رجب: كان آخر إصداراتها الغنائية أغنية "كل الحب ده"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

انتظار الجمهور

يتوقع أن يكون ديو "السهرة حلوة" خطوة مميزة في مسيرة الشقيقتين، خاصة أنه يجمع بين خبرة غادة وتميز نيفين، ليقدما معًا عملًا غنائيًا مختلفًا يحمل طابعًا خاصًا، وسط ترقب كبير من محبيهما على السوشيال ميديا.

