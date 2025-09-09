فيلم “روكي الغلابة” لدنيا سمير غانم يتجاوز 115 مليون جنيه في مصر والدول العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل فيلم “روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم حصد النجاح في شباك التذاكر، محققًا إيرادات قوية منذ طرحه قبل ثلاثة أسابيع.

فقد تخطت إيرادات الفيلم في مصر حاجز 40 مليون جنيه بعد مرور 22 يومًا فقط على بدء عرضه في دور السينما، ليؤكد تفوقه كأحد أبرز أفلام الموسم.

كما امتد نجاح “روكي الغلابة” إلى دور العرض العربية، حيث حقق في السعودية ما يقرب من 5.8 مليون ريال، بينما وصلت إيراداته في الإمارات إلى نحو 346،580 دولارًا، أي ما يعادل أكثر من 75 مليون جنيه مصري.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإيرادات الفيلم محليًا وعربيًا إلى ما يزيد عن 115 مليون جنيه مصري، ليواصل العمل تأكيد مكانة دنيا سمير غانم كواحدة من أبرز نجمات شباك التذاكر، خاصة بعد أن نجحت في الجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية في تجربة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.



أحداث فيلم “روكي الغلابة”

تدور أحداث الفيلم حول فتاة بسيطة من أصول ريفية تجد نفسها فجأة في عالم الملاكمة، قبل أن تكلف بمهمة حماية طبيب (محمد ممدوح) تحيط به الأخطار. ومع انخراطها في هذا العالم الجديد، تواجه مواقف كوميدية ومفارقات غير متوقعة، إلى جانب دخولها في قصة حب مليئة بالتشويق.



أبطال فيلم “روكي الغلابة"

الفيلم يضم نخبة من النجوم إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والطفلة كايلا رامي رضوان، بالإضافة إلى ضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس، وأحمد سعد. العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.



ويعد “روكي الغلابة” ثاني بطولات دنيا سمير غانم السينمائية بعد فيلم “تسليم أهالي” عام 2021، بينما كان آخر ظهور لها في الدراما من خلال مسلسل “عايشة الدور” الذي عُرض في رمضان الماضي.