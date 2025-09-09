إليسا تكشف عن سبب غيابها وتعد جمهورها بمفاجآت قريبة

القاهرة - محمد ابراهيم - إليسا تكشف سبب غيابها وتعد جمهورها بمفاجآت قريبة

وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، تحدثت فيها عن سبب ابتعادها خلال الفترة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تفتقد جمهورها بشدة.

إليسا

وقالت إليسا في رسالتها: “لكل اللي كانوا بيبعتوا لي الفترة اللي فاتت: أنا مفتقداكم أكتر بكتير، لكن ده لأني بشتغل على حاجات كتيرة هتسمعوها وتشوفوها قريبًا.”

الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا عن شوقهم لعودتها بمشاريع جديدة، خاصة بعد فترة من الغياب عن الأضواء والتواصل المباشر عبر السوشيال ميديا.

ومن المتوقع أن تكشف إليسا خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل هذه الأعمال الجديدة، التي وصفتها بأنها ستكون مفاجأة سارة لمحبيها في العالم العربي.

آخر أعمال إليسا

وكانت إليسا قد أطلت خلال شهر رمضان الماضي بصوتها المميز في تتر مسلسل “وتقابل حبيب”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو العمل الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية وتفاعل كبير من الجمهور، وحقّق صدى واسعًا على مختلف المنصات.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، إنجي كيوان، وغيرهم، ومن إنتاج شركة سينرجي.





من جهة أخرى، كان آخر ألبومات إليسا هو “أنا سكتين”، الذي ضم 12 أغنية متنوعة، وحققت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم نجاحًا لافتًا، إذ تخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة، وأصبحت من أكثر الأعمال استماعًا وتداولًا في الوطن العربي.

“أنا سكتين” من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.