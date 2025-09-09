فيلم “درويش” يقترب من 44 مليون جنيه.. وعمرو يوسف يتألق في مغامرة تجمع الأكشن بالكوميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -



واصل فيلم “درويش” للنجم عمرو يوسف تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر، حيث حصد ليلة أمس الأحد إيرادات بلغت 752 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته منذ بداية عرضه بالسينمات إلى 43 مليونًا و850 ألف جنيه، وسط توقعات بزيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة مع الإقبال الجماهيري على مشاهدته.

أبطال وصُناع فيلم درويش

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف كل من: دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، أحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، إضافة إلى نخبة من الفنانين.

أحداث فيلم درويش



وتدور أحداث “درويش” في أجواء الأربعينيات، حيث يجسد عمرو يوسف شخصية محتال يدخل في سلسلة من المغامرات المليئة بالمخاطر والتحديات، ليجد نفسه متحولًا بشكل غير متوقع إلى بطل من نوع خاص، بعيدًا عن الصورة النمطية للأبطال المعتادين، في مزيج يجمع بين التشويق، الأكشن، والكوميديا بطابع إنساني مميز.