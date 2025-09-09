القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها باختيار فيلمها الجديد “عيد ميلاد سعيد” لتمثيل مصر في منافسات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية)، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

حنان مطاوع تحتفل باختيار فيلم “عيد ميلاد سعيد” لتمثيل مصر في الأوسكار

وكانت اللجنة المشكلة من قِبل نقابة السينمائيين قد عقدت اجتماعها لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، حيث حسمت النتيجة من الجولة الأولى بعد حصول “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر على أغلبية الأصوات.

وشهد الاجتماع حضور 16 عضوًا من أعضاء اللجنة، صوّت منهم 9 أعضاء لصالح الفيلم، أي بنسبة 50% + 1، ليحسم بذلك المنافسة أمام الأفلام الأخرى التي وصلت إلى القائمة النهائية، ومنها: “البحث عن منفذ خروج السيد رامبو”، “رفعت عيني للسما”، “سنو وايت”، “شرق 12”، “الهوى سلطان”، إضافة إلى فيلم “ضي” الذي تم طرحه تجاريًا بعد موعد الاجتماع الأول.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم “عيد ميلاد سعيد” تجاريًا في مصر يوم 17 سبتمبر 2025، ليبدأ بعدها رحلته العالمية ممثلًا للسينما المصرية في أرفع محافل الفن السابع.