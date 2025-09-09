منصة WATCH IT تكشف عن كواليس مسلسل ولد بنت شايب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة WATCH IT عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صور من كواليس مسلسل ولد وبنت وشايب.

منصة WATCH IT تكشف كواليس مسلسل ولد بنت شايب

وشاركت المنصة صور كواليس المسلسل، وعلقت: «مفاجأة.. جبنالكم صور حصرية جديدة من كواليس أجدد إنتاجاتنا الأصلية، مسلسل ولد بنت شايب».

قصة مسلسل ولد بنت شايب

وتدور قصة مسلسل ولد بنت شايب حول شخصية أم إبراهيم التي تلعب دورها الفنانة انتصار، وهي سيدة تعمل في فيلا البيه الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الذي يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

ابطال مسلسل ولد بنت شايب

يشارك في بطولة مسلسل ولد بنت شايب: أشرف عبدالباقي وليلى زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، عبدالله منصور، وعلاء عرفة.

تعاون المخرجة الشابة ووالدها أشرف عبدالباقي

ويأتي مسلسل ولد بنت شايب كثاني تعاون بين المخرجة الشابة زينة ووالدها أشرف عبدالباقي بعد فيلم «مين يصدق».

أحدث اعمال اشرف عبد الباقي

ويذكر ان أحدث اعمال اشرف عبد الباقي هو فيلم السادة الأفاضل، بطولة محمد ممدوح، وبيومي فؤاد، تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، حول صراع بين عائلتين متناقضتين، الأولى تقيم في قرية ريفية، بينما العائلة الثانية تسكن في العاصمة القاهرة، ويضم أفرادها، فترتبط هاتان العائلتان بصلة معقدة تؤدي إلى سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية التي تشكل الخط الدرامي الأساسي للفيلم.