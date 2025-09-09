عمرو محمود ياسين: مصر بلد الفن والحضارة وأصبحنا لقمة مستباحة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المؤلف عمرو محمود ياسين أنه يكن كل الاحترام لفناني سوريا ويقدّر الفن العربي بشكل عام، مشددًا على أن العلاقة بين الدول العربية في مجال الفن يجب أن تقوم على التقدير والاحترام المتبادل.



وأوضح ياسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد 2»: «ما قاله الفنان سلوم حداد جعل من مصر مادة للسخرية والاستهزاء وكأن الأمر عادي، رغم أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم المصريين قدموا أعمالًا فنية بارزة وجديدة، إلا أنه تجاهلهم تمامًا».



وأضاف عمرو محمود ياسين أنه أصيب بحالة من الذهول بعد متابعة تصريحات سلوم حداد، معتبرًا أنها حملت سخرية مباشرة من الفن المصري بأكمله، إذ لم يذكر سوى فنانين اثنين فقط أثنى على إجادتهما للغة العربية الفصحى، وقال: «حتى لو افترضنا صحة ما قال، فهل يليق بفنان أن يهاجم زملاءه بهذه القسوة؟».



واختتم عمرو محمود ياسين حديثه برسالة مباشرة إلى سلوم حداد قائلًا: «مصر معروفة، واللي عايز يشتهر بييجي عندنا لأننا القبلة، ما الذي حدث لتتحدث بهذه الطريقة وتتهكم وكأننا أصبحنا مادة للضحك؟! لو كان هذا الكلام صدر من شخص مجهول لما التفتنا إليه، لكنك لست في موقع يسمح لك بذلك، ونحن أيضًا لسنا في هذا الموضع، مصر هي التي علمت كل الدول معنى الفن، وما صدر عنك يُعد سقطة كبيرة لا تليق بتاريخك».